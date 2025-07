Beautiful streaming replica puntata 15 luglio 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 15 luglio  – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Eric comincia a svegliarsi: Steffy, Brooke, Donna e Ridge gridano al miracolo e si abbracciano nella magia del Natale. Steffy ringrazia Finn per aver salvato la vita del nonno. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 15 luglio 2025 | Video Mediaset

