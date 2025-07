È un calciomercato in grande evoluzione quello che sta portando avanti la Juventus, che ha il chiaro obiettivo di soddisfare le richieste di Tudor, per regalargli una squadra che possa tornare a competere per la vittoria dello Scudetto. Sono diversi i rinforzi che i bianconeri stanno cercando, così come altrettanti potrebbero essere i giocatori a salutare, non rientrando più nei piani della Vecchia Signora. No allo Sporting Lisbona per Alberto Costa. Situazione da monitorare è quella legata al futuro di Alberto Costa, che sembrava essere sul piede di partenza ma che potrebbe restare a Torino. Nei giorni scorsi infatti, per il laterale portoghese si sarebbe mosso concretamente lo Sporting Lisbona, fino ad arrivare ad una proposta alla Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, dietrofront Alberto Costa. Nico Gonzalez per arrivare a Sancho