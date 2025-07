Cina | dall’avvistamento di un airone solitario a un’oasi di armonia

Vent’anni fa, un airone solitario vegliava sulle tranquille risaie di Xiaotanzi, Jungar Banner, Ordos. Oggi, quella figura solitaria e’ cresciuta in una fiorente colonia, simbolo della notevole rinascita ecologica della zona. Un tempo terreni agricoli, le risaie sono diventate paradisi per gli uccelli, le zone umide sono state ripristinate, e l’uomo e la natura ora prosperano fianco a fianco in un ecosistema vibrante e armonioso. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma636399463639942025-07-15cina-dall-avvistamento-di-un-airone-solitario-a-un-oasi-di-armonia Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

