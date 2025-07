' Pesche in festa' | a San Martino si celebra il delizioso frutto romagnolo in quattro giorni all' insegna del cibo divertimento e cultura

La pesca sarà la grande protagonista da giovedì 16 a domenica 20 nella fiera ‘Pesche in Festa’, manifestazione giunta alla dodicesima edizione organizzata dalla Pro Loco San Martèn dedicata a uno dei frutti più coltivati in Romagna. L'iniziativa, che si svolgerà nell'area della parrocchia di San. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Le pesche del territorio in vetrina: quattro serate di festa, incontri e specialità culinarie. E si celebra Fabio Scozzoli.

Pesche, salta la festa "Un problema di spazio" - Il Resto del Carlino - Anche per questo anno, dopo la cancellazione dell’evento del 2020 causa Covid, ‘Pesche in festa’ a San Martino in Villafranca di Forlì non verrà proposta. Scrive ilrestodelcarlino.it

Cibo, musica e spettacoli con 'Pesche in festa' a Forlì / FOTO - Questo e tanto altro è ‘Pesche in festa’, iniziativa in programma da oggi a domenica nell’area parrocchiale di San Martino in Villafranca, in via Lughese 135. Come scrive ilrestodelcarlino.it