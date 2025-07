850 euro al mese per un full time vergognatevi | l’attivista protesta con la direttrice di un supermercato

“Avete pubblicato un’ offerta di lavoro full time, 6 giorni su 7, a 850 euro al mese. Volevo venire a fare il colloquio solo per dirvi che vi dovete vergognare, proponete stipendi da fame “. Così un’attivista di Ultima Generazion e si è rivolta alla direttrice di un supermercato (che non appare in video) dopo essersi imbattuta in un loro annuncio di lavoro per banconista che prevedeva una busta paga di 850 euro per lavorare dal lunedì alla domenica. “La spesa la fate anche voi, lo vedete quanto costa” dice la giovane mentre alla responsabile del punto vendita. “Stai dicendo una cazzata” cerca di replicare la direttrice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “850 euro al mese per un full time, vergognatevi”: l’attivista protesta con la direttrice di un supermercato

In questa notizia si parla di: euro - mese - full - time

NOW, offerta con Sport, Cinema ed Entertainment a 24,99 euro al mese con vincolo di un anno - Una promo “all-in” per NOW, che offre tutti i suoi pacchetti con uno sconto complessivo di 12 euro al mese.

Mense scolastiche, famiglie campane spendono 85 euro al mese - Tempo di lettura: 3 minuti Ottantacinque euro a mese: è quanto ha speso in media nell’anno scolastico in corso una famiglia campana per la mensa di un figlio, sia per la scuola dell’infanzia sia per quella primaria.

Soldi per tutti, arrivano sui conti 1200 euro al mese: ecco come e perché - Il problema economico è di difficile portata, resistere in questo periodo storico non è semplice e l’aiuto del Governo può rivelarsi fondamentale.

Offerte Lavoro Receptionist studio legale: Posizione: Receptionist Luogo di lavoro: Terni (TR) Tipo di contratto: Tempo indeterminato, full-time o part-time Settore: Studio legale Descrizione del ruolo: Studio legale con sede a Terni cerca una receptionist organi Vai su Facebook

“850 euro al mese per un full time, vergognatevi”: l’attivista protesta con la direttrice…; Lavoro povero in Italia: oltre 10 milioni sotto i 25mila euro lordi; Salari, 6,2 milioni di lavoratori guadagnano meno di mille euro al mese.

"Lavoro full time a 300 euro al mese". Ecco gli stage da Chiara ... - Ecco come funzionavano gli stage nell'azienda di Chiara Ferragni: 300 euro al mese, ma lavorando 8 ore come un dipendente. Da affaritaliani.it

"Cassiera full time a 500 euro al mese". "Dalle 8 alle 24, turno ... - Lavoro & Precari “Cassiera full time a 500 euro al mese”. ilfattoquotidiano.it scrive