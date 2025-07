Caso Visibilia difensore | Il tribunale ci ha dato ragione Non esplicitate le colpe della società

“Il tribunale ci ha dato ragione: ad oggi non viene esplicitata la colpa in organizzazione della societĂ Visibilia. Non spiegano i protocolli e le procedure che la societĂ Visibilia avrebbe dovuto implementare e adottare per evitare la commissione dei reati”. Lo dice l’avvocato Giovanni Morgese, difensore della societĂ Visibilia srl, al termine dell’udienza nella quale il tribunale di Milano ha accolto la richiesta delle difese di riformulazione del capo B sulla responsabilitĂ amministrativa degli enti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Visibilia, difensore: "Il tribunale ci ha dato ragione. Non esplicitate le colpe della societĂ "

