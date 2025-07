Qualità della vita e sicurezza a San Piero e La Vettola | 5 interrogazioni presentate in Consiglio comunale

Cinque interrogazioni, cinque ambiti cruciali per la qualità della vita e la sicurezza dei quartieri della Vettola e di San Piero a Grado. Le ha presentate in Consiglio comunale Luigi Sofia, consigliere di Sinistra Unita - AVS, con l’obiettivo di accendere un faro sulla mancanza di pianificazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: qualità - vita - sicurezza - piero

Come l’acciaio inossidabile migliora la qualità della nostra vita? - A prima vista, l’acciaio inossidabile può sembrare un materiale comune – presente in cucina, in bagno, per strada o nei trasporti pubblici.

La fibromialgia colpisce soprattutto le donne e incide profondamente sulla loro qualità della vita. In occasione della Giornata mondiale, le iniziative in Italia per sensibilizzare la popolazione - L a fibromialgia è una malattia cronica che, secondo i dati dell’ Istituto Superiore di Sanità, riguarda tra il 2 e l’8% della popolazione.

Report diabete, migliora assistenza e qualità di vita dei pazienti - Annali Amd 2024, fotografia di come viene curata e gestita la malattia nelle strutture specialistiche del Paese Roma, 8 mag(Adnkronos Salute) - L’assistenza al diabete in Italia continua a migliorare così come la qualità di vita di chi convive con la malattia: rimane stabile la quota di pazie

La nostra splendida Pineto e la meravigliosa Riviera del Gigante sono state raccontate dal programma televisivo “Una gita fuoriporta”, in onda su Sky. Un viaggio tra natura, storia, mare e qualità della vita, che mette in luce tutto ciò che rende Pineto una destin Vai su Facebook

Più sicurezza per La Vettola e San Piero; Lettera dei cittadini di San Piero e La Vettola; Intervista al sindaco Bitetti: «Tra cinque anni Taranto sarà una città normale e ambiziosa Giunta? Mi aspetto.