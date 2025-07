Omicidio Cerciello appello riduce pena per Hjorth a 10 anni

Gabriel Natale Hjorth è stato condannato a 10 anni, 11 mesi e 25 giorni per concorso nell’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. La Corte d’Appello di Roma ha rimodulato la pena, accogliendo le indicazioni tracciate dalla Cassazione, che aveva annullato con rinvio la precedente condanna, ritenendo eccessivo l’ergastolo. Il ricorso della difesa. La difesa del giovane americano, all’epoca appena diciottenne, aveva presentato ricorso, ottenendo una rivalutazione del ruolo svolto da Hjorth la tragica notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 a Roma, nel quartiere Prati, quando Gabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder, all’epoca di 18 e 19 anni, uccisero il sottoufficiale dei carabinieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Omicidio Cerciello, appello riduce pena per Hjorth a 10 anni

Oggi viene ricordata la nascita di Mario Cerciello Rega, (13 Luglio 1984) Carabiniere, nato e cresciuto a Somma Vesuviana (Napoli), ucciso mentre prestava servizio nel quartiere Prati a Roma. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019, Cerciello e un suo collega Vai su Facebook

