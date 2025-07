Ultimo a Tor Vergata nel 2026 biglietti in vendita da oggi 

Un evento live che verrà ricordato come “ Il Raduno degli Ultimi “ e che richiamerà decine di migliaia di fan di Ultimo. Si terrà a Roma Tor Vergata tra poco meno di un anno il grande concerto organizzato dal cantautore romano in collaborazione con l’Amministrazione di Roma Capitale e l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. La conferma è arrivata domenica 13 luglio sul palco dello Stadio Olimpico, il decimo della carriera di Ultimo in soli 6 anni, il più giovane artista ad aver mai raggiunto un risultato analogo. Una promessa mantenuta, a lungo attesa dal suo popolo, che accoglie la notizia con un’ovazione fragorosa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

