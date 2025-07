Il giorno più bello della mia vita Mi hanno fatto passare per un mostro | Antonello Venditti porta sul palco la ragazza disabile che aveva ferito non volendo

“ Oggi è il giorno più bello della mia vita “. Queste le parole di Antonello Venditti durante l’ultimo concerto a Bari. Sul palco della “ Fiera del Levante “, il cantautore romano ha potuto “ fare pace ” con Cinzia, la ragazza disabile che aveva “ferito, non volendo”, lo scorso anno. “ Mi hanno fatto per passare per un mostro. Ho sentito robe allucinanti su di me, ma sono una persona normale”, ha detto Antonello Venditti. Con Cinzia sul palco, in compagnia dei genitori, il cantautore romano ha poi parlato dell’episodio che lo ha visto protagonista. “Ho passato tutti gli anni ‘90 in una struttura a Roma dove ci sono loro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il giorno più bello della mia vita. Mi hanno fatto passare per un mostro”: Antonello Venditti porta sul palco la ragazza disabile che aveva “ferito, non volendo”

