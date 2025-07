A Lanciano arriva la grande musica con i concerti di Antonello Venditti e Fiorella Mannoia

Due grandi concerti animano l’estate abruzzese: Antonello Venditti e Fiorella Mannoia. A organizzare i due appuntamenti sono Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila e ANCoS Aps Chieti, in collaborazione con Elite Agency Group. Le due icone della musica italiana si esibiranno al Parco Villa delle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

A Lanciano arriva la grande musica con i concerti di Antonello Venditti e Fiorella Mannoia - Il cantautore romano torna dal vivo con “Notte Prima degli Esami 40th Anniversary – 2025 Edition”; la cantante porta in città una tappa del suo emozionante tour “Fiorella Sinfonica- chietitoday.it scrive

lanciano si prepara a due concerti evento con antonello venditti e fiorella mannoia al parco villa delle rose - due concerti estivi a lanciano con antonello venditti il 17 luglio e fiorella mannoia il 18, organizzati da confartigianato imprese chieti l’aquila e ancos aps chieti nel parco villa delle rose ... Lo riporta gaeta.it