I Mercoledì in Corso accendono il centro storico con spettacoli animazione e mercatini | tutti gli eventi in programma

In centro storico proseguono le iniziative serali che accendono i mercoledì sera estivi di Forlì. Mercoledì 16 luglio torna l'appuntamento con la serata "La magia del centro" e un ricco cartellone di eventi, esibizioni, mercatini, animazione e musica dal vivo. Come per tutte le serate precedenti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Note e parole di Franco Simone accendono il centro storico con la presenza dell'artista. Vi aspettiamo questa sera, alle 20.30

