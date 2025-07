Schianto sull’autostrada A7 tra moto e auto | giovane donna viene sbalzata dal sellino muore sul colpo

Assago – Una giovane donna ha perso la vita nella notte sull’ autostrada A7, nel tratto compreso tra Binasco e la barriera di Assago. Al momento non sono ancora state rese note le sue generalità . Secondo le prime informazioni, la vittima viaggiava in moto come passeggera. È rimasto gravemente ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita, il conducente della moto, un uomo di 32 anni. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte in direzione Milano e ha coinvolto una moto e un’automobile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze e un’auto medica. Per la donna, però, non c’era già più nulla da fare: è stato constatato il decesso sul luogo dell’incidente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schianto sull’autostrada A7 tra moto e auto: giovane donna viene sbalzata dal sellino muore sul colpo

In questa notizia si parla di: moto - autostrada - giovane - donna

