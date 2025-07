Giuliano Carraro è il nuovo segretario generale di Flai Cgil Padova

La Flai Cgil Padova annuncia l'elezione di Giuliano Carraro a nuovo segretario generale della categoria. L'assemblea generale ha votato all'unanimitĂ l'incarico nella giornata di ieri, lunedì 14 luglio, affidando la guida della Flai padovana a una figura di provata esperienza e dedizione al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

