Incidente in A1 tre morti | scontro tra camion e auto in galleria tratto chiuso Diretta

Firenze, 15 luglio 2025 – Incidente  mortale  nel primo pomeriggio di martedì 15 luglio in autostrada A1. Coinvolti un’auto e un mezzo pesante. È successo in galleria al km 26+800 tra Firenzuola e Badia, nel comune di Barberino del Mugello, in direzione Bologna. Tratto chiuso e traffico bloccato. Qua sotto gli aggiornamenti in tempo reale:. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente in A1, tre morti: scontro tra camion e auto in galleria, tratto chiuso. Diretta

In questa notizia si parla di: auto - galleria - tratto - chiuso

Si schianta con l’auto contro l’ingresso della galleria: morto tra le lamiere - Un grave incidente stradale è costato la vita a un uomo che, alla guida della sua auto, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo con violenza contro una galleria.

Incidente nella galleria alle porte di Monza tra tre auto: 5 km di coda - Come ha riportato la redazione di MilanoToday, intorno alle 11.30 di oggi, martedì 29 aprile, diversi veicoli sono stati coinvolti in un incidente all'interno della galleria nei pressi dell'uscita per Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, in direzione Venezia.

Auto a zig zag e contromano sulla Statale: fermata in galleria dalla polizia - Tragedia sfiorata lungo la Strada Statale 45bis, dove un’auto procedeva pericolosamente a zig zag e, soprattutto, contromano.

Camion incastrato in galleria: caos sulla Siracusa-Catania Chiuso il tratto autostradale, uscita... ARTICOLO+VIDEO+FOTO Vai su Facebook

Camion incastrato in galleria: caos sulla Siracusa-Catania Incidente nella galleria San Demetrio: chiuso il tratto autostradale, uscita obbligatoria a Lentini https://siciliaweb.it/2025/07/camion-incastrato-in-galleria-caos-sulla-siracusa-catania/… Vai su X

Incidente in A1, tre morti: scontro tra camion e auto in galleria, tratto chiuso. Diretta; Autostrada A1: incidente in galleria tra un mezzo pesante e un’auto, tratto chiuso; Auto a fuoco sull'A10, chiuso e poi riaperto il tratto tra il bivio della A26 e Arenzano.

Autostrada A1: incidente in galleria tra un mezzo pesante e un’auto, tratto chiuso - È successo tra Firenzuola e Badia nel comune di Barberino del Mugello in direzione Bologna. Segnala msn.com

Incidente in A1, tre morti: scontro tra camion e auto in galleria, tratto chiuso. Diretta - È successo tra Firenzuola e Badia nel comune di Barberino del Mugello in direzione Bologna. Si legge su lanazione.it