Per la prima volta nella sua storia, Vanity Fair Italia si unisce a Warner Music Italy per dare vita a un’operazione musicale senza precedenti. A 40 anni dalla prima uscita, . Il remix firmato dal dj e produttore Mattia Del Moro, in arte Dumar, sarà disponibile da mezzanotte in tutti gli store digitali. Un progetto, unico nel suo genere, realizzato a quattro mani con l’obiettivo di valorizzare il repertorio di una delle più grandi artiste italiane in chiave contemporanea, per arrivare alle nuove generazioni e far sì che la sua eredità culturale continui a vivere negli anni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Mediterranea, uno dei brani più emozionanti di Giuni Russo, torna in una nuova veste sonora