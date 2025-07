Caivano Dreamin’ anteprima campana in scena al Giardino dell’Orco per la rassegna Il Teatro alla Deriva

Dopo il successo riscosso da “Cazzimma&Arraggia”, Fulvio Sacco continua il suo percorso teatrale e arriva con un nuovo spettacolo. Domenica 20 luglio 2025, alle ore 19.00, al Giardino dell’Orco (in via Lago D’Averno) a Pozzuoli, andrĂ in scena l’anteprima campana di “Caivano Dreamin’ – se puoi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it