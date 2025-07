Roma, 15 luglio 2025 – Luca Zingaretti, volto noto del commissario Montalbano nella serie tv, popolare attore e regista, in partenza dall'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, ha pubblicato un video di denuncia sui social. "Oggi a Fiumicino, quando depositi i bagagli per partire per andare in vacanza ho assistito a una scena. C'era la moglie di un politico nazionale che è passata davanti a tutti, con la scorta che le diceva ‘prego’, ‘prego’”, dice nella clip in cui si riprende in primo piano con il cellulare, t-shirt bianca e zaino sulle spalle. L’attore, che non ha l'abitudine di pubblicare video sui social, si è sfogato così nelle storie di Instagram per denunciare quanto accaduto nello scalo romano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Luca Zingaretti contro la moglie di un politico: la denuncia social da Fiumicino