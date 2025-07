Matri elogi a Francesco Pio Esposito | Da due segna in Serie B è pronto per il salto Caratteristiche uniche

Matri, elogi a Francesco Pio Esposito: «Pronto per il salto. Caratteristiche uniche». Le dichiarazioni dell’ex attaccante. L’ex attaccante Alessandro Matri, oggi opinionista sportivo, ha parlato con grande entusiasmo di Francesco Pio Esposito, giovane talento classe 2005 di proprietĂ dell’ Inter, nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Matri, che ha vissuto gran parte della sua carriera in Serie A, ha sottolineato le qualitĂ straordinarie del giovane attaccante, dimostrando grande fiducia nelle sue potenzialitĂ . Secondo l’ex calciatore, la decisione dell’ Inter di trattenere Esposito in prima squadra è assolutamente giusta e strategica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Matri, elogi a Francesco Pio Esposito: «Da due segna in Serie B, è pronto per il salto. Caratteristiche uniche»

In questa notizia si parla di: francesco - esposito - matri - elogi

Papa Francesco e la storia di Andrea Esposito: «Mi regalò il suo zucchetto: un dono che mi fece ritrovare la fede» - Andrea è in piazza San Pietro, tra migiaia di persone. Accanto ha la fidanzata Rita e tra le mani una papalina bianca acquistata alla sartoria ufficiale per farsela benedire da Papa Francesco.

Calciomercato Inter, vendere Francesco Pio Esposito sarebbe un grave errore - Il Mondiale per Club anticipa il calciomercato: l’Inter, che il 30 giugno saluterà Marko Arnautovic e Joaquin Correa (arrivati a fine contratto), integrerà il proprio reparto offensivo per la competizione americana con Francesco Pio Esposito.

Calciomercato Inter, anche il Bologna su Francesco Pio Esposito - Diciannove reti in un campionato complesso come quello cadetto non si fanno per caso. Tanto meno a vent’anni ancora da compiere.

Elogi pesanti per Francesco Pio Esposito - MSN - Francesco Pio Esposito continua a far parlare di sé dopo il successo dell’Inter contro il River Plate al Mondiale per Club. Da msn.com

Francesco Pio Esposito gol: età, altezza, carriera, fidanzata ... - Chi è l'attaccante dell'Inter al Mondiale per club mercoledì 25 giugno 2025, 20:21 - Riporta ilmessaggero.it