Immissioni in ruolo al via nel Lazio le domande per 3000 docenti Fase 1 fino al 15 luglio AVVISI

Anche nel Lazio sono partite le operazioni di immissione in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 202526. L'Ufficio scolastico regionale ha pubblicato gli avvisi con le istruzioni per gli aspiranti docenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: ruolo - lazio - docenti - avvisi

Lazio Juve: in quale ruolo giocherà McKennie? Scelta fatta, Tudor schiererà lì l’americano allo Stadio Olimpico. I dettagli - di Redazione JuventusNews24 Lazio Juve: in quale posizione verrà schierato McKennie? Decisione presa, Tudor schiererà lì l’americano allo Stadio Olimpico.

Weah ancora titolare in Lazio Juve! Tudor si affida allo statunitense, ma in un ruolo diverso dal solito. Le ultimissime sulla sfida dell’Olimpico - di Redazione JuventusNews24 Weah ancora titolare in Lazio Juve! Tudor ha deciso di puntare dritto sullo statunitense in un ruolo diverso.

Lazio Juve, Tudor ha sciolto i dubbi su Weah: giocherà dal 1?, ma in quale ruolo? Ecco la scelta ufficiale sullo statunitense - di Redazione JuventusNews24 Lazio Juve, Tudor ha sciolto tutte le riserve su Timothy Weah! Ecco in quale posizione giocherà l’esterno statunitense.

Assemblea sindacale: Immissioni in ruolo 2025/26 nel Lazio Martedì 15 luglio alle ore 14.30 partecipa all’assemblea online su Google Meet Temi: avvio delle procedure, avvisi USR, contingente, posti e scelta di provincia e scuola. Il link per acceder Vai su Facebook

Immissioni in ruolo docenti, nel Lazio fase 1 fino al 15 luglio. AVVISI; Avvio delle procedure di nomina in ruolo del personale docente a.s. 2025/2026; Concorsi scuola 2024: autunno ancora pieno di prove orali, graduatoria entro il 10 dicembre [AGGIORNATO].

Immissioni in ruolo Docenti 2025 2026: ecco il Decreto che autorizza 48504 posti, le Tabelle, come fare domanda - Il Ministero dell'istruzione ha dato ufficialmente avvio alle immissioni in ruolo dei docenti per l'a. Si legge su ticonsiglio.com

Immissioni in ruolo docenti 2025/26 Lazio, ecco i posti disponibili - In attesa del decreto Ministeriale di autorizzazione alle assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2025/26, l'USR Lazio pubblica il prospetto dei posti disponibili. Secondo orizzontescuola.it