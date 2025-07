La nuova odyssey di christopher nolan | vendite dei biglietti un anno prima dell’uscita

Le anticipazioni riguardanti il film The Odyssey di Christopher Nolan stanno generando grande attesa nel pubblico e nel settore cinematografico. La pellicola, prevista per il debutto nelle sale il 17 luglio 2026, si distingue per un’inedita strategia di prevendita che evidenzia la sua natura di evento cinematografico di grande rilievo. l’apertura delle vendite dei biglietti e le peculiarità . prevendite anticipate come segnale di importanza. Secondo quanto comunicato dai cinema Harkins, i biglietti per The Odyssey saranno messi in vendita “a breve”. Sebbene non siano state specificate date precise, si ipotizza che l’apertura delle prenotazioni avverrà nei prossimi giorni o settimane presso le sale AMC e IMAX dotate di schermi ad alta definizione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - La nuova odyssey di christopher nolan: vendite dei biglietti un anno prima dell’uscita

The Odyssey: i biglietti per la versione IMAX 70mm in vendita con un anno di anticipo - Scatta il conto alla rovescia per la vendita dei biglietti per le ambite proiezioni in IMAX 70mm dell'adattamento dell'Odissea di Omero firmato da Christopher Nolan.

Se c'era una Circe perfetta in giro per Hollywood, era proprio lei. " Con queste parole, Charlize Theron ha ufficializzato il suo ingresso nel cast di The Odyssey di Christopher Nolan, dove interpreterà la celebre maga dell'antica Grecia.

