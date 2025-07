Incubo a Milano per una donna 45enne sequestrata e violentata in casa dal suo ex compagno

Sequestrata e violentata in casa sua dall’ex compagno. Un incubo durato oltre dodici ore per una donna di 45 anni, aggredita nella notte tra domenica e lunedì all’interno del proprio appartamento in zona viale Umbria. Violenza a Milsno, sequestrata in casa dall’ex compagno A ridurla in quello stato è stato l’ex partner, un uomo di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

