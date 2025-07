Chavin ex allenatore di Bonny | L’ho avuto nelle giovanili della nazionale ecco cosa penso di lui

Chavin, ex allenatore di Bonny ai tempi delle nazionali giovani, ha commentato il suo passaggio all’Inter elogiando le qualità del giocatore. Nell’intervista rilasciata a Sportitalia, Landry Chauvin, che ha avuto l’opportunità di allenare Ange-Yoan Bonny durante la sua carriera come tecnico delle Nazionali giovanili francesi e allenatore di club come Nantes, Brest e Rennes, ha elogiato il giovane attaccante dell’Inter per le sue qualità sia tecniche che caratteriali. «L’ho avuto in Nazionale, l’ho selezionato per la prima volta quando aveva 18 anni», ha dichiarato Chauvin. «È un ragazzo che ascolta tanto, che lavora sodo, e che si è preso il tempo per costruirsi da quando ha debuttato nel calcio». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chavin, ex allenatore di Bonny: «L’ho avuto nelle giovanili della nazionale, ecco cosa penso di lui»

In questa notizia si parla di: bonny - allenatore - avuto - chavin

Bonny, il suo ex allenatore: «Inter? Arrivato il momento di un grande club» - L’ex allenatore di Bonny Dubroca ha parlato del francese e di come sia pronto per firmare per un grande club come l’Inter.

Bonny Inter, l’ex allenatore è sicuro: «Può diventare come Thuram, ecco il suo punto forte» - di Redazione Bonny Inter, Landry Chauvin – ex allenatore del ragazzo nelle giovanili della Francia – ha parlato del classe 2003 in un’intervista a Footmercato.

Bonny, che elogio da parte di Iachini. L’allenatore commenta: «Ottimo acquisto dell’Inter, vede la porta ed ha tecnica» - di Redazione Bonny, che elogio da parte di Iachini. Le dichiarazioni dell’allenatore riguardanti l’attaccante francese, nuovo acquisto dei nerazzurri.

Ex all. Bonny: “Mi ha impressionato per la qualità tecnica. Questo il suo punto forte” - Landry Chauvin, ex allenatore della Francia Under 18, Under 19 e Under 20, racconta l'evoluzione di Ange Bonny ... Da fcinter1908.it

Iachini approva Bonny: "L'ho fatto esordire a 18 anni, mi era già successo con Icardi e Dybala. Dategli tempo" - L'allenatore che ha lanciato il francese nella seconda metà della stagione 2021/22, quando il ... Lo riporta msn.com