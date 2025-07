Inseguimento sui viali | motociclista 27enne arrestato dai carabinieri

Inseguimento sui viali e carambola finale per un motociclista di 27 anni, italiano e già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai carabinieri nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 luglio. L’uomo, alla guida di una moto rubata, ha ignorato l’alt dei carabinieri per poi finire a terra dopo una. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: carabinieri - inseguimento - viali - motociclista

