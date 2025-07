Noemi incanta il pubblico durante la data zero del suo tour al Mirano Summer Festival | VIDEO

Il Mirano Summer Festival ha ospitato, lunedì 14 luglio, la prima data dell’atteso “Nostalgia Summer Tour” di Noemi, regalando al pubblico uno spettacolo superlativo. La cantante romana ha dimostrato, ancora una volta, di possedere una voce e una presenza scenica capaci di competere con le più. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: summer - noemi - pubblico - data

Noemi approda in riviera con il suo "Nostalgia summer tour" e il nuovo album - Mentre sui social appaiono delle anticipazioni di quello che potrebbe essere il suo nuovo singolo, Noemi annuncia le date del suo “Nostalgia summer tour” che farà tappa anche a Cervia il 19 luglio in piazza Garibaldi.

Concerti d’estate, arriva Noemi: tappa del Summer tour ad ingresso gratuito - Il 19 agosto concerto di Noemi per tutti, ad ingresso gratuito e in piazza. È il primo evento, quello di punta dell’intera stagione, svelato dall’amministrazione comunale di Sciacca che si appresta a presentare ufficialmente il cartellone degli eventi che cominceranno a luglio e si protrarranno.

Noemi annuncia nuove date al suo Nostalgia Summer Tour - Il Nostalgia Summer Tour, il viaggio musicale di Noemi che la vede protagonista in alcune delle location più suggestive d’Italia si arricchisce di nuove date.

Sta girando l’Italia con il Nostalgia summer tour ed è una festa: "La cosa più bella è cantare con il pubblico", dice Noemi, "ritrovare le persone, abbracciarle. C’è uno scambio continuo, la ragione per cui fai questo mestiere". Raggiante, Veronica Scopelliti, 43 a Vai su Facebook

Vi aspetto in tour In quale data ci vediamo? Vai su X

Noemi incanta il pubblico durante la data zero del suo tour al Mirano Summer Festival | VIDEO; I grandi concerti in piazza Garibaldi: Noemi apre il Cervia Summer festival; Nuova data in Sicilia per il “Nostalgia Summer Tour” di Noemi.

Noemi incanta il pubblico durante la data zero del suo tour al Mirano Summer Festival | VIDEO - La cantante romana ha dimostrato, ancora una volta, di possedere una voce e una presenza scenica capaci di competere con le più grandi artiste internazionali ... Lo riporta veneziatoday.it

Nuova data in Sicilia per il “Nostalgia Summer Tour” di Noemi - Iniziato il 4 luglio il “Nostalgia Summer tour ”, il viaggio musicale di Noemi che la vede protagonista in alcune delle location più suggestive d’Italia si arricchisce di nuove date con diversi appunt ... Come scrive lasicilia.it