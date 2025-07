Xbox Game Pass Microsoft ha annunciato la seconda ondata di giochi gratis di Luglio 2025

Microsoft ha appena annunciato la seconda ondata di giochi gratis di Xbox Game Pass di questo mese di Luglio 2025, svelando quindi la nuova tornata di titoli rivolta agli abbonati in possesso di una Xbox One, di una Xbox Series XS, di un PC da gaming oppure di un dispositivo mobile attraverso Xbox Cloud Gaming. Scopriamo qui di seguito l’elenco completo dei nuovi giochi in arrivo su Game Pass nel corso dei prossimi giorni: High On Life (Cloud, Console, and PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard. RoboCop: Rogue City (Cloud, PC, and Xbox Series XS) – July 17 Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard. 🔗 Leggi su Game-experience.it