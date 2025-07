Ora possiamo dirlo; sta succedendo davvero. La magia di Hogwarts sta per tornare sui nostri schermi in una veste completamente rinnovata. Sono infatti appena iniziate le riprese della serie tv su Harry Potter. Lo ha annunciato la produzione – in capo a Warner Bros e alla rete Hbo, che poi manderĂ in onda gli episodi sulla sua piattaforma streaming di Max. Postando la prima foto del piccolo Dominic McLaughlin nei panni del maghetto inglese. Con tanto di occhiali tondi e cicatrice sulla fronte a forma di saetta. Il nuovo Harry, insieme agli amici Ron e Hermione, hanno quindi ricevuto le loro lettere di ammissione a Hogwarts. 🔗 Leggi su Amica.it

La prima foto di Dominic McLaughlin nei panni di Harry Potter: la serie tv ha iniziato le riprese a Londra: ecco tutto quello che sappiamo