La forza di una donna come Bahar scopre che Sirin è la presunta amante di Sarp

Nelle nuove puntate de La forza di una donna, finalmente Bahar scopre che il numero al quale sono indirizzati i messaggi che ha trovato sul cellulare di Sarp è di Sirin. Ma come? E cosa succede dopo questa sconvolgente scoperta? Le anticipazioni turche segnalano che ciò accade quando la protagonista torna a vivere nel suo appartamento, dopo aver trascorso un po' di tempo a casa di Hatice, alla quale chiede supporto con i figli per via della sua malattia. La donna non rivela comunque alla madre di essere gravemente malata. Rientrati a casa, ecco che Nasan compone per errore il numero che si trova nel cellulare di Sarp, che Bahar ha registrato nel suo dispositivo.

