Scuola, da domani 7 milioni di studenti restano a casa: in Dad 8 su 10 (Di domenica 14 marzo 2021) Da domani 6,9 milioni di studenti saranno costretti a seguire le lezioni in DAD : otto su dieci (81%) degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie. La scorsa settimana erano 5,...

Agenzia_Ansa : Sono 6,9 milioni gli studenti che da domani saranno costretti a seguire le lezioni in DAD: otto su dieci (81%) degl… - visitmuve_it : RT @comunevenezia: #EmergenzaCovid ?? Da domani, lunedì 15 marzo, in base alla nuova ordinanza del ministro della Salute, la regione Venet… - 4LWAY5Y0U : @MoreThan1D_ NON LI POSSO VEDERE PERCHÉ DOMANI HO SCUOLA IN PRESENZA PIANGO - francescoprim20 : A distanza di un anno l’Italia si ritrova nuovamente con il terrore di un nuovo lockdown. E i primi a pagarne le co… - sofiagarofalo20 : domani ci saranno i grammy e nulla io domani col cazzo che ado a scuola #GRAMMYs -