Sarah Everard | uccisa a Londra da un poliziotto

3 Marzo. Sarah Everard, a Londra, stava tornando a casa dopo un pomeriggio con gli amici, e, dopo essere stata avvistata dalla telecamera di un campanello alle 21.30, è scomparsa senza lasciare traccia. La polizia ha ritrovato resti umani il 10 Marzo, in una foresta a circa 100km dalla capitale. Solo il 12 Marzo le indagini hanno confermato fossero appartenenti a Everard. L'indagato per il suo rapimento e omicidio è nient'altro che un'agente della polizia metropolitana londinese, Wayne Couzens. In udienza preliminare, il giudice ha stabilito che resterà in custodia cautelare fino a martedì 16, quando si terrà il processo. Sarah Everard, 33enne, scomparsa a Londra il 3 Marzo scorso. Photo credits: dal webLe manifestazioni e gli scontri con la polizia

Tg3web : Polemiche in Inghilterra per il trattamento duro riservato dalla polizia ai manifestanti che partecipavano alla veg… - LaStampa : Centinaia alla veglia vietata per l’omicidio di Sarah Everard: scontri con la polizia. Anche Kate Middleton al memo… - Corriere : Sarah Everard, scontri con polizia alla veglia a Londra per la ragazza rapita e uccisa:... - Ayame_b : RT @genderedform: Siamo tutte Sarah Everard. Siamo in guerra. Non chiedeteci un femminismo gentile. Ci state ammazzando. - maaagghy : RT @StalkerAnsya: Ieri a Londra molte donne sono scese in piazza a manifestare dopo il ritrovamento del cadavere di Sarah Everard - rapita… -