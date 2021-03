Ronaldo, gamba altissima e colpo su Cragno: cartellino giallo e nessun intervento del Var (Di domenica 14 marzo 2021) E’ la serata di Cristiano Ronaldo alla Sardegna Arena, tripletta personale in 32? e partita incanalata decisamente a favore dei bianconeri, Cagliari alle corde dopo l’avvio shock. Ma al quarto d’ora, sul punteggio di 1-0 per la Juve, il portoghese ha rischiato grosso con un intervento a gamba altissima che ha colpito e ferito il portiere avversario Cragno. cartellino giallo estratto da Calvarese e nessun intervento del VAR. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 marzo 2021) E’ la serata di Cristianoalla Sardegna Arena, tripletta personale in 32? e partita incanalata decisamente a favore dei bianconeri, Cagliari alle corde dopo l’avvio shock. Ma al quarto d’ora, sul punteggio di 1-0 per la Juve, il portoghese ha rischiato grosso con unche ha colpito e ferito il portiere avversarioestratto da Calvarese edel VAR. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Fra_Magnifico : RT @Nicol35807036: 1-Tonali sulla gamba di Ionita in Benevento-Milan ?? 2-Ronaldo sulla faccia di Cragno in Cagliari-juve ?? La stagione è l… - ciambella86 : RT @Nicol35807036: 1-Tonali sulla gamba di Ionita in Benevento-Milan ?? 2-Ronaldo sulla faccia di Cragno in Cagliari-juve ?? La stagione è l… - RobertoMunaret4 : @FabRavezzani @MattiaV46 @mimmopesce1 Comunque direttore la gamba di Ronaldo era piegata!!!!! - VOLOINTER : RT @Acogato: Entrata criminale a gamba tesa di Ronaldo sul portiere del Cagliari. Da rosso diretto, ovviamente solo giallo!! - giovannilegena : RT @cmdotcom: #Cagliari-#Juve, rivivi la MOVIOLA: gamba altissima su #Cragno, #Ronaldo rischia il rosso. I sardi chiedono due rigori #Cagli… -