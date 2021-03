Ronaldo a Pelè: “Sono cresciuto con il tuo mito. Superare i tuoi gol è incredibile” (Di domenica 14 marzo 2021) Cristiano Ronaldo, dopo l’eliminazione della Juve con il Porto, è stato tra i più criticati per la deludente prova con i portoghesi in Champions. Questa sera, il 7, ha risposto in campo con una tripletta, dribblando a modo suo le domande nel post gara alla fine, ma non rimanendo in silenzio. Prima ha pubblicato una storia su Instagram dove ha scritto: “Tutti uniti, fino alla fine”. Poi ha postato una foto che lo celebra insieme a Pelè, avendo superato la leggenda brasiliana come numeri di gol. Queste le sue parole: “Le ultime settimane Sono state piene di notizie e statistiche che mi hanno considerato il miglior marcatore mondiale nella storia del calcio, superando i 757 gol ufficiali di Pelé. Anche se Sono grato per quel riconoscimento, ora è il momento per me di spiegare perché non ho riconosciuto quel record fino a ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 marzo 2021) Cristiano, dopo l’eliminazione della Juve con il Porto, è stato tra i più criticati per la deludente prova con i portoghesi in Champions. Questa sera, il 7, ha risposto in campo con una tripletta, dribblando a modo suo le domande nel post gara alla fine, ma non rimanendo in silenzio. Prima ha pubblicato una storia su Instagram dove ha scritto: “Tutti uniti, fino alla fine”. Poi ha postato una foto che lo celebra insieme a, avendo superato la leggenda brasiliana come numeri di gol. Queste le sue parole: “Le ultime settimanestate piene di notizie e statistiche che mi hanno considerato il miglior marcatore mondiale nella storia del calcio, superando i 757 gol ufficiali di Pelé. Anche segrato per quel riconoscimento, ora è il momento per me di spiegare perché non ho riconosciuto quel record fino a ...

