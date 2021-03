Pd: Bonaccini, ‘in bocca al lupo a Letta, al lavoro per partito più grande e accogliente’ (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “In bocca al lupo ad Enrico Letta e a tutta la nostra comunità democratica. Rimettiamoci in cammino per costruire un Pd più grande ed accogliente, capace di sostenere il governo davanti alle sfide enormi che aspettano l’Italia. Parlare al Paese e non a noi stessi. Forza”. Lo scrive il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Inalad Enricoe a tutta la nostra comunità democratica. Rimettiamoci in cammino per costruire un Pd piùed accogliente, capace di sostenere il governo davanti alle sfide enormi che aspettano l’Italia. Parlare al Paese e non a noi stessi. Forza”. Lo scrive il governatore dell’Emilia Romagna Stefanosu Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Pd: Bonaccini, 'in bocca al lupo a Letta, al lavoro per partito più grande e accogliente'... - agrestilawyer : RT @ggargiulo3: @sbonaccini @EnricoLetta @pdnetwork Si legge un grosso imbarazzo da parte di un leghista come bonaccini nel trovare confort… - StracciVolano : RT @alessand_mella: #Bonaccini secondo #Repubblica 'Misure restrittive oggi per salvare l'estate'. Dove ho già sentito questa presa in giro… - Lacartastampata : RT @ggargiulo3: @sbonaccini @EnricoLetta @pdnetwork Si legge un grosso imbarazzo da parte di un leghista come bonaccini nel trovare confort… - 19clau65 : RT @ggargiulo3: @sbonaccini @EnricoLetta @pdnetwork Si legge un grosso imbarazzo da parte di un leghista come bonaccini nel trovare confort… -