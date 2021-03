Napoli, ecco quando Amir Rrahmani potrebbe tornare in campo (Di domenica 14 marzo 2021) Tuttosport riporta la presunta data del ritorno in campo del difensore del Napoli Amir Rrahmani, attualmente fermo a causa di un problema al bicipite femorale. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 14 marzo 2021) Tuttosport riporta la presunta data del ritorno indel difensore del, attualmente fermo a causa di un problema al bicipite femorale. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

gloriapoch72 : @GuidoAndrea6 @VHolywat @sscnapoli Ecco, se DL aveva questo potere avrebbero atteso, ora per comuni accordi hanno a… - napolipiucom : Fedele: 'Sarri ha detto si a De Laurentiis. Ecco come finirà Milan-Napoli' #CalcioNapoli #Fedele #Sarri… - napolipiucom : Fedele: 'Sarri ha detto si a De Laurentiis. Ecco come finirà Milan-Napoli' #CalcioNapoli #Fedele #Sarri… - GazzoFilippo : Vaccino Covid in Campania, via alle prenotazioni per gli over 70: ecco come fare - nirvana_19_ : @chiacchio73 @NapoliVertical La Roma si lamenta che il Napoli ha fatto spostare una partita in calendario creandosi… -