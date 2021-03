Meloni: la situazione non è cambiata, nonostante un “nuovo” Governo (Di domenica 14 marzo 2021) Giorgia Meloni in una nota evidenzia come “ormai è più di un anno che è cominciata la pandemia e siamo di nuovo al punto di partenza: chiusure delle scuole e delle attività, nessun potenziamento dei mezzi pubblici, poche tutele per anziani e fasce più fragili e un piano vaccinale che ancora fa fatica a partire”. Per il leader di Fratelli d’Italia “la situazione non è cambiata, nonostante un ‘nuovo’ Governo che di nuovo ha ben poco, e nonostante il mainstream provi a far passare come giusti e necessari gli stessi errori che sono stati fatti in passato. No, non riusciamo a rimanere in silenzio di fronte a questa situazione e non siamo disposti ad accettare che tutto sia inevitabile”. La Meloni ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 14 marzo 2021) Giorgiain una nota evidenzia come “ormai è più di un anno che è cominciata la pandemia e siamo dial punto di partenza: chiusure delle scuole e delle attività, nessun potenziamento dei mezzi pubblici, poche tutele per anziani e fasce più fragili e un piano vaccinale che ancora fa fatica a partire”. Per il leader di Fratelli d’Italia “lanon èun ‘che diha ben poco, eil mainstream provi a far passare come giusti e necessari gli stessi errori che sono stati fatti in passato. No, non riusciamo a rimanere in silenzio di fronte a questae non siamo disposti ad accettare che tutto sia inevitabile”. La...

