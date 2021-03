Manchester United, Solskjaer: “Mi piacerebbe avere Cristiano Ronaldo in squadra” (Di domenica 14 marzo 2021) Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha partecipato ad un Q&A sul sito ufficiale della società, rispondendo alle domande dei tifosi. Un tifoso gli ha chiesto chi vorrebbe in squadra tra le ex stelle dei Red Devils. “Ci sono alcuni giocatori con cui ho giocato che mi piacerebbe avere nella mia squadra, ovviamente. Mi piacerebbe molto Roy Keane, ma non sono sicuro di poterlo gestire. Ho giocato con Ronaldo ed è stato il miglior giocatore al mondo insieme a Messi negli ultimi 10-15 anni, quindi direi Cristiano“, la risposta del tecnico norvegese. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Ole Gunnar, allenatore del, ha partecipato ad un Q&A sul sito ufficiale della società, rispondendo alle domande dei tifosi. Un tifoso gli ha chiesto chi vorrebbe intra le ex stelle dei Red Devils. “Ci sono alcuni giocatori con cui ho giocato che minella mia, ovviamente. Mimolto Roy Keane, ma non sono sicuro di poterlo gestire. Ho giocato coned è stato il miglior giocatore al mondo insieme a Messi negli ultimi 10-15 anni, quindi direi“, la risposta del tecnico norvegese. SportFace.

Advertising

UEFAcom_it : #AccaddeOggi: questo gol di Crespo contro il Manchester United ???? Ricordate l'anno? ?? #UCL | @acmilan - OptaPaolo : 1999 - Federico Chiesa è il primo giocatore italiano ???? a segnare almeno due gol in una partita della fase a elimin… - sportface2016 : #ManchesterUnited, Solskjaer: “Mi piacerebbe avere #CristianoRonaldo in squadra” - sportface2016 : #Milan, si tenta il recupero di #Ibrahimovic per il #ManchesterUnited - serieAnews_com : Spunta una nuova pretendente per #Ronaldo???? -