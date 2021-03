Lodi | anziano dimesso dall’ospedale con patologia polmonare E’ positivo e infetta tutta la famiglia

Leggi su leggilo

(Di domenica 14 marzo 2021) Aun chiaro caso di disattenzione in ospedale ha permesso ad undi tornare a casa, consentendo al virus di difendersi in un nucleo familiare. Una disavventura che poteva finire molto peggio quella di undiche, recatosi in ospedale per controlli relativi al Covid, ha finito per portare la malattia tanto L'articolo proviene da Leggilo.org.