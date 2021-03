Lamorgese ha fermato più navi delle Ong con migranti a bordo rispetto a Salvini (Di domenica 14 marzo 2021) Lamorgese più “severa” di Salvini con le navi delle Ong. È quanto emerge da un’analisi del ricercatore dell’Ispi Matteo Villa, riportata oggi sul Corriere della Sera. Secondo i dati raccolti, infatti, l’attuale ministra dell’Interno, da quando ricopre questo ruolo, ha bloccato sette imbarcazioni con migranti a bordo delle organizzazioni non governative. Il bilancio di Salvini, quando era al Viminale, è invece di quattro navi fermate. Stando a questi dati, insomma, la linea del rigore Salviniano sarebbe stata mantenuta anche dopo il cambio della guardia al Viminale. Come spiega il Corriere, “fino a settembre 2019 (data di nascita del Conte 2 con l’avvicendamento tra Salvini e Lamorgese) ... Leggi su tpi (Di domenica 14 marzo 2021)più “severa” dicon leOng. È quanto emerge da un’analisi del ricercatore dell’Ispi Matteo Villa, riportata oggi sul Corriere della Sera. Secondo i dati raccolti, infatti, l’attuale ministra dell’Interno, da quando ricopre questo ruolo, ha bloccato sette imbarcazioni conorganizzazioni non governative. Il bilancio di, quando era al Viminale, è invece di quattrofermate. Stando a questi dati, insomma, la linea del rigoreano sarebbe stata mantenuta anche dopo il cambio della guardia al Viminale. Come spiega il Corriere, “fino a settembre 2019 (data di nascita del Conte 2 con l’avvicendamento tra) ...

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese fermato L'ipocrisia sulle ong spiegata a Travaglio Sembra quasi che il tempo si sia fermato, guardando Travaglio rispolverare per l'occasione la bomba ... si intende) stagione gialloverde e dichiarazioni rilasciate dal ministro Luciana Lamorgese. La ...

Al polo universitario di Novoli striscione contro Giuseppe Conte ... conclude Firenze Identitaria, " ma due anni fa voleva andarsene alla Sapienza di Roma, fermato ... a fronte di una sanità al collasso e riconfermare ministri come Lamorgese e Speranza è una vera e ...

