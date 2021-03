Juventus, Pirlo: «Espulsione Ronaldo? Classico intervento di gioco» (Di domenica 14 marzo 2021) Le dichiarazioni di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, dopo la partita di Serie A giocata alla Sardegna Arena contro il Cagliari Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Cagliari. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 PARTITA – «Abbiamo fatto un ottimo approccio, era importante perché dopo la mancata qualificazione dell’altra sera dovevamo partire col piede giusto, dare subito un impronta decisiva alla partita e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi». RUOLO DANILO – «Danilo è intelligente. Sa fare molte cose e fa sempre una buona partita. Eravamo sicuri che avesse le qualità per giocare in mezzo al campo». FALLO Ronaldo – «Da rosso? No, è il Classico ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Le dichiarazioni di Andrea, allenatore della, dopo la partita di Serie A giocata alla Sardegna Arena contro il Cagliari Andrea, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Cagliari. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 PARTITA – «Abbiamo fatto un ottimo approccio, era importante perché dopo la mancata qualificazione dell’altra sera dovevamo partire col piede giusto, dare subito un impronta decisiva alla partita e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi». RUOLO DANILO – «Danilo è intelligente. Sa fare molte cose e fa sempre una buona partita. Eravamo sicuri che avesse le qualità per giocare in mezzo al campo». FALLO– «Da rosso? No, è il...

