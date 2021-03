Il partito è da buttare e io sono un problema | Enrico Letta si presenta così Donne e Papa Francesco | Pd allo sbaraglio

(Di domenica 14 marzo 2021) Inizia l'era, ufficialmente segretario del Pd. E poco prima di mezzogiorno, l'ex premier ha preso parola dalla sede del, riunito in assemblea nazionale. Con 713 sottoscrizioni, è il candidato unico alla segreteria: insomma, una sorta di plebiscito telecomandato. Assemblea senza dibattito, puramente elettiva e con voto elettronico. "Mi viene in mente la frase diche dice che vorrebbe un mondo che sia un abbraccio fra giovani e anziani - ha esorditoprendendo la parola -. Da solo nessuno si salva. Ce lo ha detto il", ha rimarcato. Dunque, il neo-segretario ha affermato: "Vorrei che oggi la discussione non si chiudesse ma iniziasse. Domani presenterò un vademecum di idee da consegnare al dibattito dei circoli per due ...

Advertising

123stella16 : RT @BiwiMobu: @Roberto_Fico @robertalombardi @valecorrado86 11 milioni di elettori traditi da chi preferisce tenere incollato il vostro… - vam237 : RT @BiwiMobu: @Roberto_Fico @robertalombardi @valecorrado86 11 milioni di elettori traditi da chi preferisce tenere incollato il vostro… - LuigieLestelle : RT @BiwiMobu: @Roberto_Fico @robertalombardi @valecorrado86 11 milioni di elettori traditi da chi preferisce tenere incollato il vostro… - marsion65 : RT @BiwiMobu: @Roberto_Fico @robertalombardi @valecorrado86 11 milioni di elettori traditi da chi preferisce tenere incollato il vostro… - sostengo5 : RT @BiwiMobu: @Roberto_Fico @robertalombardi @valecorrado86 11 milioni di elettori traditi da chi preferisce tenere incollato il vostro… -

Ultime Notizie dalla rete : partito buttare

LA NAZIONE

Semplici èa mille, con 7 punti in tre partite. Il livello tecnico della squadra è ... Alla luce della sconfitta dello Spezia, nemmeno il pareggio sarebbe da. GENOA 27 - Ballardini è ...Io sono già stato mezzo buttato fuori da une non sono perfuori nessuno. Si deve però discutere. E devono cessare le aggressioni e gli agguati. Bisogna ripensare la forma ...buttati fuori dal ciclo produttivo quando non servono più, mentre giganti come Amazon vedono crescere gli utili anche in periodi tragici come la pandemia. Il Partito Comunista si batterà contro la ...San Salvo. Nella mattina di Sabato 13 marzo alcuni militanti del Partito Comunista del Vastese hanno fatto un sit-in davanti al sito dove verrà costruito il nuovo stabilimento Amazon a San Salvo. I 25 ...