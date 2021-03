Il decreto: via libera alle seconde case (anche in zona rossa). Ma la Valle d’Aosta dice no (Di lunedì 15 marzo 2021) Le disposizioni del governo nel decreto del 13 marzo danno via libera agli spostamenti nelle seconde case, anche fuori regione, partendo e arrivando in una regione in zona rossa, ma la Valle d'Aosta ha deciso di bloccare l'ingresso Leggi su corriere (Di lunedì 15 marzo 2021) Le disposizioni del governo neldel 13 marzo danno viaagli spostamenti nellefuori regione, partendo e arrivando in una regione in, ma la Vd'Aosta ha deciso di bloccare l'ingresso

Advertising

borghi_claudio : @AleFiorili Qualcosa viene recepito, qualche cambiamento in meglio sul decreto sostegni siamo già riusciti a farlo… - Agenzia_Ansa : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge con le nuove misure per il contrasto all'emergenza… - Noiconsalvini : ++ GIORGETTI NOMINA TRIA CONSULENTE ECONOMICO SUI #VACCINI. VIA LIBERA A 200 MILIONI PER LA RICERCA ++ Il ministro… - fachetti3333 : Nuovo decreto Draghi, le faq spiegano tutto: seconde case, servizi a domicilio e sanzioni - StefaniaVaselli : RT @rej_panta: neppure una legge o un decreto legge potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, l’obbligo della… -