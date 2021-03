Il cilindro magico di Bunny Wailer (Di domenica 14 marzo 2021) Se n’è andato anche l’ultimo Wailer. La mattina del 2 marzo scorso Bunny Wailer ha abbandonato per sempre questa vita all’età di 73 anni. Le sue condizioni di salute erano precarie da quando era stato ricoverato d’urgenza lo scorso luglio in seguito a un secondo ictus. Già allora erano circolate in rete alcune voci circa una sua presunta morte, smentita dal manager. Ultimamente l’ex Wailers era addolorato per la misteriosa scomparsa dell’amata moglie, Jean Watt, sparita senza lasciare traccia. Per … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 14 marzo 2021) Se n’è andato anche l’ultimo. La mattina del 2 marzo scorsoha abbandonato per sempre questa vita all’età di 73 anni. Le sue condizioni di salute erano precarie da quando era stato ricoverato d’urgenza lo scorso luglio in seguito a un secondo ictus. Già allora erano circolate in rete alcune voci circa una sua presunta morte, smentita dal manager. Ultimamente l’exs era addolorato per la misteriosa scomparsa dell’amata moglie, Jean Watt, sparita senza lasciare traccia. Per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

