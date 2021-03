F1 | Test Bahrain | è una Red Bull da Mondiale? Max Verstappen sogna una sfida ad armi pari con Hamilton

(Di domenica 14 marzo 2021) Icollettivi pre-stagionali della Formula 1 si sono conclusi incon un unico vero “vincitore morale”, che risponde al nome di Max. L’olandese della Redè stato infatti complessivamente il più competitivo della griglia sul tracciato di Sakhir, in configurazione di passo gara e nelle simulazioni di qualifica con gli pneumatici più morbidi. Il pacchetto di base della RB16B sembra molto performante e abbastanza bilanciato, consentendo alla scuderia anglo-austriaca di presentarsi con grande ottimismo ai nastri di partenza del2021., leader indiscusso e prima guida del team, può forse cominciare are unaadcon Lewisper il ...

Advertising

SkySportF1 : ? SUPER PEREZ nella sessione mattutina del 3° giorno di test a Sakhir ?? Primi 4 sotto l’1.31 ? 1????? @SChecoPerez (1… - SkySportF1 : ???? Test F1: chiuso il Day-2 in Bahrain ?? Tempi e classifica ? - SkySportF1 : ?? La classifica completa della sessione mattutina dei test in Bahrain ?? Alle 13 l'inizio della sessione pomeridiana… - OA_Sport : #F1 è una Red Bull da Mondiale? Max Verstappen sogna una sfida ad armi pari con Hamilton - CircusFuno : F1, Test Bahrain (day 3): Verstappen davanti a Tsunoda e Sainz. Tempi, foto e video -

Ultime Notizie dalla rete : Test Bahrain

Questi i tempi dell'ultima giornata distagionali: Verstappen, Red Bull, 1m28.960s Tsunoda, AlphaTauri, 1m29.053s Sainz, Ferrari, 1m29.611s Raikkonen, Alfa Romeo, 1m29.766s Hamilton, Mercedes, ...George Russell ha dovuto attendere l'ultima giornata diper scendere in pista al volante della Williams FW43B. Il pilota inglese, velocissimo inpochi mesi fa alla guida della Mercedes quando si corse sul layout esterno, è riuscito ad ...I test collettivi pre-stagionali della Formula 1 si sono conclusi in Bahrain con un unico vero “vincitore morale”, che risponde al nome di Max Verstappen. L’olandese della Red Bull è stato infatti ...Cala il sipario sui test pre-stagionali in Bahrain, vedendo protagonista Max Verstappen seguito da un strepitoso Yuki Tsunoda.