F1 | Kimi Raikkonen | “Alonso è uno dei piloti più corretti che abbia conosciuto Sono sicuro si divertirà”

(Di domenica 14 marzo 2021) La circus della Formula 1 si sta preparando all’inizio della nuova stagione con una serie di importanti test al Bahrain International Circuit. Tra i protagonisti del campionato 2021 ciduemolto esperti che gareggiano in F1 ormai da diversi lustri, si tratta die Fernando. Il pilota 41enne finlandese ha parlato del collega iberico, in un’intervista riportata da Marca, usando parole di grande affetto e stima: “Naturalmente, in questi anni, cistate stagioni con più battaglie di altre, ma quandomo combattuto per tutto il campionato è stato sempre un duello giusto e pulito. A volte siamo usciti peggio e a volte meglio, ma le corsecosì, ma io conservo solo bei ricordi di ...

(Alfa Romeo) +5"087 (C2, 91) 10. Lance Stroll (Aston Martin) +5"913Chiudono la Top 10 dei tempi la Williams di George Russell e l'Alfa Romeo di. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DELLA GIORNATA DI TEST Test Bahrain: i tempi della mattina Pos. N. ...