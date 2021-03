Enrico Letta rilancia la battaglia per lo Ius soli, Salvini: “Cavolate, parte male” (Di domenica 14 marzo 2021) Si è conclusa l’assemblea del Partito Democratico che ha eletto Enrico Letta come nuovo segretario. Nel suo discorso per la candidatura, Letta ha rilanciato una battaglia che in passato ha visto il Partito Democratico in forte difficoltà, quella sullo Ius soli: “Credo che sarebbe una buona cosa se il governo Draghi, il governo del tutti insieme, sia quello di una normativa sullo Ius soli”, ha detto il neo segretario dem che ha parlato del coraggio di fare opposizione. Gli ha presto risposto il leader della Lega Matteo Salvini che ha commentato: “Letta e il Pd vogliono rilanciare lo Ius soli, la cittadinanza facile per gli immigrati? Eh, buonanotte… Se torna da Parigi e parte così, ... Leggi su tpi (Di domenica 14 marzo 2021) Si è conclusa l’assemblea del Partito Democratico che ha elettocome nuovo segretario. Nel suo discorso per la candidatura,hato unache in passato ha visto il Partito Democratico in forte difficoltà, quella sullo Ius: “Credo che sarebbe una buona cosa se il governo Draghi, il governo del tutti insieme, sia quello di una normativa sullo Ius”, ha detto il neo segretario dem che ha parlato del coraggio di fare opposizione. Gli ha presto risposto il leader della Lega Matteoche ha commentato: “e il Pd voglionore lo Ius, la cittadinanza facile per gli immigrati? Eh, buonanotte… Se torna da Parigi ecosì, ...

Pd, Salvini: "Da Letta cavolate su Ius Soli, parte male"

Letta: 'Priorità al lavoro e alle donne. Ius soli, Centrosinistra con 5S' 'Voglio iniziare ringraziando Nicola Zingaretti a cui mi lega un rapporto di lunga amicizia, di sintonia, un rapporto importante '. Ha aperto così il proprio intervento Enrico Letta il proprio intervento all'assemblea Pd che lo ha designato unico candidato alla segreteria del Pd e che poi lo ha eletto come successore di Nicola Zingaretti con 860 sì, 2 no e 4 astenuti ...

Leggi anche Pd, nuovo segretario: "Serve un nuovo Pd". E ringrazia Zingaretti "Io sarei molto felice se il governo di Mario Draghi, tutti insieme, senza polemiche, fosse quello in ...