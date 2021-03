Dopo lo scandalo delle mascherine Cdu - Csu in Germania continua a perdere consenso

Advertising

Straccia2 : RT @globalistIT: - __Ssam_7 : @manuudam @GiuseppeDessen3 @stemenne @masolinismo Voi siete messi peggio, state urlando allo scandalo mentre i gioc… - abbllfrancesco : È stato veramente uno scandalo far giocare la roma oggi dopo che giovedì ha giocato in coppa. Ricorso in arrivo per… - globalistIT : - arianna20032000 : RT @dukana2: SCANDALO MONDIALE??Il #fossile continua a difendere criminali #ArabiaSaudita che hanno fatto a pezzi #Khashoggi e uccidono i b… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo scandalo

Il sostegno all'Unione Cdu/Csu crollalodelle mascherine. Secondo un sondaggio dell'istituto demoscopico Kantar per il quotidiano 'Bild am Sonntag', i due partiti hanno perso un punto ...... e per lo sconcerto suscitato dallodelle mascherine che ha coinvolto un deputato dell'...la sconfitta La Cdu ha affrontato le sue prime elezioni per il rinnovo di un parlamento regionale...La coalizione scende al 31% nel giorno delle elezioni in due Laender: mai così in basso da un anno. Pesa lo scandalo delle tangenti per le mascherine inviate all'Azerbaigian che ha causato le dimissio ...dopo lo scandalo delle tangenti per le mascherine anti Covid, che ha coinvolto un deputato della Cdu del Baden-Württemberg e della gemella bavarese Csu.