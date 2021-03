Cronaca di un’assemblea senza precedenti e senza rivali Il programma di Letta

Leggi su formiche

(Di domenica 14 marzo 2021) La primavera è arrivata presto per il Partito democratico. Con 860 voti a favore su 864, Enricoè stato proclamato segretario nazionale. Una vera e propria votazione bulgara per l’ex premier. Tanti i temi trattati nel suo discorso, perché oggi “non serve un nuovo segretario, ma un nuovo Pd”. È statainedita quella chiamata questa mattina a eleggere il suo nuovo leader. Un solo candidato, un partito da rifondare. Il Pd è arrivato alla sua kermesse scosso dai cambiamenti nazionali e dalle sue correnti. Nicola Zingaretti si è dimesso, ormai più di una settimana fa, con un post al veleno: “Mi vergogno del partito” e “sono stufo dello stillicidio interno”. Il tran-tran di questi giorni è stato intenso. Il risultato delle spinte “correntizie” ha riportato in primo piano Enrico, il nome che ha messo d’accordo tutti, ...