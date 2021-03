Cristiano Ronaldo rifiuta l’intervista post partita: «Non parlo» (Di domenica 14 marzo 2021) Cristiano Ronaldo rifiuta l’intervista post partita: «Non parlo». L’attaccante della Juventus ha scelto di non rilasciare dichiarazioni Cristiano Ronaldo ha deciso di non parlare dopo Cagliari-Juventus. Al triplice fischio l’addetto stampa bianconero lo ha avvicinato per invitarlo a rilasciare una dichiarazione da campo ai microfoni di Sky Sport. Il portoghese ha fatto ampi cenni di non voler proferir parole. «Non parlo», è il labiale chiaro immortalato dalle immagini televisive dopo le critiche e l’esultanza polemica in seguito al terzo gol. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021): «Non». L’attaccante della Juventus ha scelto di non rilasciare dichiarazioniha deciso di non parlare dopo Cagliari-Juventus. Al triplice fischio l’addetto stampa bianconero lo ha avvicinato per invitarlo a rilasciare una dichiarazione da campo ai microfoni di Sky Sport. Il portoghese ha fatto ampi cenni di non voler proferir parole. «Non», è il labiale chiaro immortalato dalle immagini televisive dopo le critiche e l’esultanza polemica in seguito al terzo gol. Leggi su Calcionews24.com

