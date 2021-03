Assembramenti e mancato uso delle mascherine | fioccano sanzioni e denunce | il report della Polizia Locale nel weekend

(Di domenica 14 marzo 2021) Roma, continuano i controlli da partesul rispettonorme a tutelasalute pubblica. In modo particolare in questo fine settimana sono stati centinaia gli interventipattuglie per far rispettare le disposizioni anti contagio. Più di 50 le violazioni contestate perusoe la somministrazione di bevande alcoliche oltre l’orario consentito. Particolare attenzione alla vendita irregolare di alcolici dopo le 18.00 da parte di esercizi quali minimarket: oltre 600 le attività controllate.Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 1.812 positivi: Roma sale a quota 900, i dati di oggi 14 marzo Nella serata di ieri gli agenti...

