Almeno per il momento niente test di DxOMark per la serie OnePlus 9 (Di domenica 14 marzo 2021) Il CEO di OnePlus ha reso noto che quest'anno la serie OnePlus 9 non sarà inviata allo staff di DxOMark per le relative recensioni L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di domenica 14 marzo 2021) Il CEO diha reso noto che quest'anno la9 non sarà inviata allo staff diper le relative recensioni L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

carlosibilia : Personalmente ad oggi ho restituito oltre 242mila euro. Sarebbe un buon esempio da parte di tutti i parlamentari at… - AlbertoBagnai : Non che ce ne fosse bisogno, ma almeno va nella giusta direzione. Manca sempre un pezzo: dica il candidato per comp… - OptaPaolo : 4 - Manuel Locatelli è il più giovane giocatore italiano ???? ad aver partecipato ad almeno quattro gol in questa Ser… - unpadovano : @InMonsterland Patentino o meno, loro hanno deciso. Sarà così 'per sempre'. Almeno finché le pecore del popolo non… - bcksbrns : @eliophobia infatti nessuno lo critica per quello almeno io non lo faccio -